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04.10.2019 00:11
Рубрика: Спорт

Шайбы полетели

Илья Михеев и Александр Овечкин ударно стартовали в новом сезоне Национальной хоккейной лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги.
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли. Фото: РИА Новости
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли. Фото: РИА Новости

Уже первый игровой день регулярного чемпионата порадовал блокбастером: прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" принимал действующего чемпиона "Сент-Луис". Ожидания от этой встречи оправдались. "Столичные" хоть и уступали по ходу матча 0:2, но сумели перевести игру в овертайм и дожать соперника - 3:2. Существенный вклад в победу внесли российские легионеры "Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, забросившие по шайбе. А вот их соотечественники из "Сент-Луиса", Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, результативными действиями на льду не отметились.

Фото: РИА Новости
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- Мы уступали, но знали, что у нас еще достаточно времени, - рассуждал Овечкин, ставший второй звездой матча. - Нам удалось забить один гол, мы понимали, что надо забивать еще. Получилось. Отличную работу проделало меньшинство. Очень эмоциональный матч, в котором и очко было бы неплохим результатом. Но нам повезло взять два.

На самом деле, стартовый матч Овечкина - любопытное, но не единственное событие, на которое стоило обратить внимание в эту ночь российскому болельщику. Речь о блестящем дебюте в НХЛ форварда "Торонто" Ильи Михеева. В матче открытия сезона его команда перебросала "Оттаву" - 5:3, а 24-летний нападающий, отметившись шайбой и голевой передачей, был справедливо признан третьей звездой встречи.

- Я ждал этого момента всю жизнь, много работал, - тонул в эмоциях после игры Илья. - Никогда не играл перед таким количеством зрителей.

Не исключено, что те, кто следит за хоккеем время от времени, о Михееве узнали только сейчас. Отчасти это связано с тем, что Илья никогда не относился к числу особо раскрученным персонажей отечественного хоккея, хотя провел четыре очень неплохих сезона за омский "Авангард" в КХЛ. В 2018 году нападающий в составе сборной России поехал на чемпионат мира в Копенгаген, где и приглянулся наставнику "Торонто" Майку Бэбкоку, наблюдавшему за игроком вживую с трибуны.

Важный момент: в отличие от большинства молодых хоккеистов Михеев не проходил процедуру драфта в НХЛ, и когда контракт Ильи с "Авангардом" подошел к концу, он мог выбрать любой клуб для продолжения карьеры за океаном. Ключевым аргументом в пользу "Торонто" стала личная заинтересованность в переходе Бэбкока, который весь прошлый сезон находился на связи с игроком. Хотя с чисто хоккейной точки зрения решение Михеева вызывало объективные сомнения. Уж очень сильная атака подобралась нынче у "кленовых листьев". Просто для справки: три самых высокооплачиваемых игрока лиги в сезоне 2020/2021 играют за "Торонто", и все они - нападающие.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Главное, что нашего форварда это не смутило. Илья провел отличную "предсезонку" и на свой первый матч в НХЛ был определен в третье звено. 15 минут, включивших себя и игру в меньшинстве, хватило, чтобы вдохновить Бэбкока на новую порцию комплиментов.

- Он хорош. Намного лучше, чем вы видели, - не скупился на добрые слова Майк. - Ему просто нужно привыкнуть, подучить язык... Не поймите меня неправильно, он умен. И он все хорошо понимает. Просто на такой скорости трудно общаться с партнерами на льду. Но он потрясающе играет в меньшинстве, просто летает по площадке.

А еще у "Торонто" самые требовательные болельщики в НХЛ. И далеко не все хоккеисты с этим справляются. Но Михеев уже и фанатов успел очаровать. Причем не только своей игрой. После матча он отказался от переводчика и, как мог, самостоятельно пообщался с журналистами на английском. Поступок сам по себе заслуживающий уважения. Незаурядным получилось и само интервью, в котором хоккеист, в частности, выразил недоумение, почему в Канаде так мало едят суп. Сейчас это стало уже мемом. Болельщики с удовольствием обсуждают, в каких заведениях Торонто можно найти суп повкуснее и придумывают для Михеева прозвища. А ведь парень провел всего лишь один матч. И тут главное, чтобы сам Илья об этом не забывал.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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