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04.10.2019 07:51
Рубрика: Спорт

Панарин забил в первом матче за "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
"Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.
Фото: AP Photo/Bill Kostroun Фото: AP Photo/Bill Kostroun
Фото: AP Photo/Bill Kostroun

Нынешним летом Артемий Панарин в статусе свободного агента решил перебраться в "Нью-Йорк Рейнджерс", подписав рекордный для российских игроков в НХЛ контракт на семь лет, по которому будет зарабатывать примерно 11,5 миллиона долларов в год. И новый клуб всерьез рассчитывает, что с помощью россиянина сможет наконец-то добиться высоких результатов.

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И уже в первом матче нового сезона Панарин доказал, что готов стать лидером клуба. В домашней встрече с "Виннипегом" он записал на свой счет гол и результативную передачу.

Его партнеры по клубу Павел Бучневич и Владислав Наместников в выигранном матче очков не набрали. А вот защитник "Джетс" Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

"Гол помог мне расслабиться, - сказал после матча Панарин. - Это было очень важно для меня. Стартовый матч сезона получился напряженным, и я очень рад, что смог отличиться".

Панарин отметил поддержку трибун, заявив, что она была лучшей за все время его игры в НХЛ.

Спорт Хоккей
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