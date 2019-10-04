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04.10.2019 15:17
Рубрика: Происшествия

Патрушев: Мигрантов все чаще вовлекают в террористическую деятельность

Текст: Иван Егоров

Мигранты проживающие на территории центральной России все чаще вливаются в ряды террористов. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Туле.

Он также отметил, что по-прежнему остается значительным число преступлений, совершенных самими мигрантами. При этом Центральный федеральный округ остается наиболее привлекательным для приезжих из других стран. В то же время анализ оперативной обстановки говорит о высоком уровне нарушений миграционного законодательства и проявлениях коррупции в этой сфере.

Фото: РИА Новости
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По данным Патрушева, только в 2018 году в ЦФО ликвидировано 15 каналов незаконной миграции, возбуждено 186 уголовных дел в отношении коррупционеров, потворствовавших этому явлению. Кроме того, в этом и прошлом году было раскрыто почти 29 тысяч преступлений, связанных с нелегальными мигрантами. По-прежнему фиксируется множество фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан и подделок их миграционных документов, отметил секретарь Совбеза.

Одновременно, он призвал всех руководителей регионов Центральной России найти деньги на повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. По словам Патрушева, в этой работе отмечаются недостатки - так из общего числа мест массового пребывания людей в ЦФО 11 процентов не прошли обследование и категорирование, а 22 процента не имеют паспортов безопасности. А например, во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославских областях отмечается низкий уровень подготовки персонала рада учреждений социальной сферы к действиям при угрозе теракта. Большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей было выявлено во время летних каникул. При этом в Московской и Брянской областях устранено менее 10 процентов этих нарушений.

Всего в ЦФО, по словам секретаря Совбеза, в первом полугодии выявлено почти 13 тысяч нарушений требований антитеррористической защищенности.

В то же время он признал, что выполнение требований к антитеррористической защите безусловно требует соответствующего финансового обеспечения. "Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей объектов", - подытожил секретарь СБ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Совет Безопасности Вербовка в террористические организации
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