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Переписка в WhatsApp оказалась опасной

Текст:   Антон Благовещенский
04.10.2019,  
18:07
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт в области кибербезопасности, известный в Сети под ником Awakened, сообщил об уязвимости в мессенджере WhatsApp. По его словам, злоумышленники могут легко получить доступ к переписке на удаленном устройстве.

Для атаки нужно отправить жертве вредоносный файл GIF. Получателю достаточно открыть файл, после чего хакеры могут просматривать сообщения и изображения на его смартфоне.

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Проблема затрагивает WhatsApp, работающий на смартфонах под управлением Android 8.1 и Android 9. В свежей версии мессенджера уязвимость закрыта (эксперт сообщил о проблеме разработчикам), поэтому пользователям рекомендуется как можно скорее обновиться.

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