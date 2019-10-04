Переписка в WhatsApp оказалась опасной

Эксперт в области кибербезопасности, известный в Сети под ником Awakened, сообщил об уязвимости в мессенджере WhatsApp. По его словам, злоумышленники могут легко получить доступ к переписке на удаленном устройстве.

Для атаки нужно отправить жертве вредоносный файл GIF. Получателю достаточно открыть файл, после чего хакеры могут просматривать сообщения и изображения на его смартфоне.

Проблема затрагивает WhatsApp, работающий на смартфонах под управлением Android 8.1 и Android 9. В свежей версии мессенджера уязвимость закрыта (эксперт сообщил о проблеме разработчикам), поэтому пользователям рекомендуется как можно скорее обновиться.