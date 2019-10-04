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04.10.2019 23:15
Рубрика: В мире

Пять человек в Европе умерли от зараженной листериозом колбасы

Текст: Андрей Васильев

Трое граждан Нидерландов и двое подданных ФРГ умерли от употребления в пищу колбасы, зараженной листериозом - тяжелой бактериальной инфекцией, сообщает rtl.de. Еще одна жительница Нидерландов после употребления салями потеряла ребенка на позднем месяце беременности, у нее случился выкидыш.

Фото: pixabay.com
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Несколько супермаркетов в Нидерландах уже убрали с полок мясную продукцию компании Offerman из Алсмера, расположенного на севере страны. Мясной гигант давно находится в поле зрения властей и санитарных служб. Голландская компания также поставляла колбасы в Германию и Бельгию, о чем говорится на ее странице в интернете.

По данным местных властей, за последние два года в Нидерландах было зафиксировано 20 случаев заражения людей бактериями, содержащимися в различных видах колбас. Продовольственная инспекция страны использовала новую техническую процедуру для определения ее источника. "На данный момент почти наверняка источник заражения найден", - сказал ее представитель.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Стало известно, что производитель колбасных изделий в Алсмере отозвал около 130 видов колбасных изделий из супермаркетов, так как не исключает их заражение листериями, которые приводят к резкому повышению температуры и смертельным исходам за относительно быстрый промежуток времени.

Пока неясно, есть ли связь громкого колбасного дела в Нидерландах с подобным инцидентом в Германии. В этой стране двое человек умерли и несколько десятков заразились листериозом после того, как употребили в пищу колбасы гессенского завода Wilke, который поставлял свою продукцию в многочисленные супермаркеты, кафе, рестораны, а также на экспорт. Работа этого мясного гиганта была приостановлена санитарными службами Германии в пятницу на неопределенное время.

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