Подтвердился выход новых AirPods с шумоподавлением

Копаясь в коде, Рэмбо обнаружил иконку с изображением наушников, которые отличаются от актуальной версии AirPods. Дизайн "затычек" напоминает наушники Huawei FreeBuds.

Картинка находилась в программном коде раздела настроек универсального доступа (для людей с особенностями здоровья). Рамбо предположил, что наушники будут работать в нескольких режимах, в том числе и как слуховой аппарат. Кроме того, новые AirPods будут иметь функцию активного шумоподавления.

Вероятная презентация "эйрпрдсов" может состоятся на ближайшей презентации Apple, которая состоится в октябре. Помимо прочего ожидается премьера новых MacBook и iPad.