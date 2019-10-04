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Подтвердился выход новых AirPods с шумоподавлением

Текст:   Владимир Болотин
04.10.2019,  
12:02
В бета-версии iOS 13.2 нашлось подтверждение выхода новой версии беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщил iOS-разработчик и автор издания 9to5mac Гильерме Рэмбо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Копаясь в коде, Рэмбо обнаружил иконку с изображением наушников, которые отличаются от актуальной версии AirPods. Дизайн "затычек" напоминает наушники Huawei FreeBuds.

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Картинка находилась в программном коде раздела настроек универсального доступа (для людей с особенностями здоровья). Рамбо предположил, что наушники будут работать в нескольких режимах, в том числе и как слуховой аппарат. Кроме того, новые AirPods будут иметь функцию активного шумоподавления.

Вероятная презентация "эйрпрдсов" может состоятся на ближайшей презентации Apple, которая состоится в октябре. Помимо прочего ожидается премьера новых MacBook и iPad.

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