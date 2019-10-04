Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

28-летний француз по имени Тибо лишился возможности двигаться и оказался прикован к кровати после страшной аварии, которая произошла четыре года назад, уточняется в статье 20minutes.fr, подготовленной совместно с AFP. Тибо страдает от тяжелой травмы спинного мозга, что лишает его возможности до конца жизни использовать все четыре конечности.

Житель Лиона стал первым пациентом, который добровольно согласился принять участие в крайне сложном и долгосрочном эксперименте, проводимом группой ученых биомедицинского исследовательского центра Эдмонда Сафра (Clinatec) и университета Гренобля. Именно с его помощью проводилась проверка эффективности экзоскелета, своего рода моторизированной брони, работа над созданием которого велась около десяти лет. "Это сообщение надежды для людей, которые находятся в том же состоянии, что и я", - сказал Тибо.

Работа экзоскелета основана на электродах, вживленных в мозг. "Они схватывают сигналы, посылаемые мозгом, и преобразовывают их в моторные сигналы, которые декодируют направление движения", - сказал Алим-Луи Бенабид, руководитель исследовательской группы и почетный профессор университета Гренобля. Профессор отметил, что "устройство является важным шагом вперед для автономного движения людей с ограниченными возможностями". В результате с небольшими перерывами Тибо сумел преодолеть в общей сложности 145 метров в лаборатории, а также подвигать руками. В мозг пациента, начиная с июля 2017 года, были имплантированы 64 электрода, при соответствующем разрешении и надзоре контролирующих органов здравоохранения.

"Потрясающее новшество этого устройства заключается в том, что он (экзоскелет) способен постоянно измерять электрическую активность в мозге в высоком разрешении, соответствующую движениям пациента, а затем передавать эти данные в режиме реального времени и без проводов на компьютер", - пояснили исследователи. Основанные на методах искусственного интеллекта и программного обеспечения, обработанные машиной данные предоставляют ученым возможность в реальном времени контролировать движения экзоскелета. Это позволяет не только направлять движение пациента, но и одновременно обеспечивать его безопасность, в том числе блокируя любые неуместные или опасные перемещения.

Сейчас Тибо под надзором ученых выполняет различные виды тренировочных упражнений. Раз в неделю он напрямую работает с экзоскелетом в медицинском центре.

"Одно можно сказать наверняка, его усилия теперь вознаграждаются. Оборудованный подвесным экзоскелетом, он способен выполнить несколько шагов, - с энтузиазмом говорят исследователи. - Ему также удается контролировать свои верхние две конечности, одновременно контролируя вращение своих запястий, сидя или стоя". По оценке исследователей, эти датчики работают уже более двух лет, что является исключительным явлением, учитывая пластичность мозга.

По словам профессора Бенабида, в ноябре другому пациенту-добровольцу также будут имплантированы электроды, а в последующие месяцы - к испытаниям подключат еще двух парализованных людей. После клинического испытания они приобретут способность захватывать объект рукой робота-экзоскелета, что является слабым местом всех роботов этого типа. "Фактически, мы уже думаем о новых приложениях, облегчающих жизнь людям с тяжелыми нарушениями моторики", - добавил профессор.

Другие группы исследователей уже внедряли электроды для стимуляции мышц парализованных или ампутированных пациентов через мозг. Они получили название "прямой нейронный интерфейс" или "интерфейс мозг-машина". Но исследование группы ученых из Гренобля является первым, в котором напрямую используются мозговые сигналы для управления роботом-экзоскелетом. Им предстоит новый вызов, который потребует создания еще более надежных и точных алгоритмов, позволяющих носителю экзоскелета выполнять более сложные жесты, отмечает научный портал Place Grenet.