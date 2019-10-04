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04.10.2019 10:35
Рубрика: Общество

Полностью российский экипаж "Союза" отправят на МКС осенью 2020 года

Текст: Наталия Ячменникова
Впервые в истории осенью будущего года к МКС отправится корабль "Союз", на борту которого будут находиться только россияне - все трое членов экипажа.
Фото: Getty Images/ NASA / Handout Фото: Getty Images/ NASA / Handout
Фото: Getty Images/ NASA / Handout

"У нас в следующем году будет один пуск, где два космонавта, а потом три. Мы планируем со следующего года переходить на троих наших", - цитирует "Интерфакс" исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

Фото: Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС
Члены корабля "Союз МС-12" благополучно вернулись на Землю

МКС обитаема с 2 ноября 2000 года. За это время ее посещали "Союзы" только со смешанными экипажами.

Как запланировано, в 2020 году пилотируемые пуски пройдут весной и осенью. Прежде на орбиту отправлялись по четыре "пилотника" в год. Сокращение запусков связано с тем, что с того же года к станции должны начать летать американские корабли.

Количество пусков грузовых "Прогрессов-МС" останется неизменным - они будут отправляться трижды в год.

С 2011 года после того, как США прекратили запуски Space Shuttle, Россия была единственной страной, корабли которой летали к МКС. На сегодня в США разработаны два пилотируемых корабля для полетов к МКС - Crew Dragon в SpaceX и Starliner в Boeing.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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