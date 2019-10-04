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04.10.2019 13:16
Рубрика: В мире

Порошенко нанял российского адвоката

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел. Об этом проинформировали в партии экс-главы государства "Европейская солидарность".

В опубликованном на сайте сообщении отмечается, что еще один юрист понадобился в связи с тем, что стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к Москве по делу о нарушении украинскими военными российской границы в Керченском проливе в конце прошлого года. Новиков был одним из защитников украинских моряков.

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Напомним, в ноябре 2018 года три суда ВМС Украины совершили опасные маневры в Керченском проливе, пытаясь пройти в Азовское море, тем самым нарушив российскую границу. Их команды были задержаны и последствии обменены на удерживаемых украинской стороной лиц.

В настоящее время против Порошенко открыто уже более десятка дел в связи с коррупцией, неуплатой налогов, отмыванием денег, давлением на судей, госизменой.

Кстати, накануне экс-президент должен был давать показания по делу по пересечении границы по поддельным документам, однако не явился на допрос. Речь идет об обвинениях в его адрес в связи поездкой в январе 2018 года на Мальдивы. Неявку адвокат Порошенко объяснил работой в Верховной раде, поэтому он будет вызван на допрос повторно. Примечательно, что Порошенко уже неоднократно пропускал допросы в Госбюро, мотивируя свое отсутствие занятостью в парламенте и другими причинами.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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