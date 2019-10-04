Посольство РФ: Втягивание Боснии в НАТО подрывает внутреннюю стабильность

В связи с продолжающимися рассуждениями о позиции России в отношении евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины (БиГ) посольство РФ в Сараево внесло окончательную ясность в этот вопрос.

"Подчеркиваем, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Боснии и Герцеговины, не имела и не имеет подобных намерений. В подобных категориях мы не работаем в принципе, с уважением относимся к суверенной воле народов, - заявили в российской дипмиссии. - В то же время с сожалением отмечаем непрекращающиеся попытки втянуть народы БиГ в орбиту военно-политического североатлантического альянса. Хотели бы обратить внимание на то, что все, кто знаком с реальной ситуацией в современной БиГ, не могут не видеть отсутствия даже признаков консенсуса в местном обществе относительно вступления в НАТО. Очевидно, что один из государствообразующих народов выступает против членства в этом военном блоке, не забыл той пагубной роли, которую сыграл альянс в ходе конфликтов в БиГ и Косово в 1995 и 1999 годах, выступает против интеграции в НАТО, что, с точки зрения логики и здравого смысла, вполне понятно. Убеждены, что искусственное втягивание Боснии и Герцеговины в евроатлантическую орбиту подрывает внутриполитическую стабильность, создает здесь новые разделительные линии, идет вразрез логике Дейтонского мирного соглашения, предусматривающего принятие жизненного важных решений исключительно на основании консенсуса трех государствообразующих народов".

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно сербский член боснийского Президиума Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую.

Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.