Посольство РФ: Втягивание Боснии в НАТО подрывает внутреннюю стабильность

Новости

В Мурманск вернулись пятеро моряков с арестованного в Индии судна 19:36
В Казани прошло заседание коллегий Росреестра и Госкомимущества Беларуси 19:27
Белый дом потребует провести голосование по импичменту 19:26
В Москве трое рабочих сорвались с девятого этажа 19:15
Похититель школьницы в Луге отправлен под арест 19:11
США и КНДР заинтересованы в успехе стартовавших в Стокгольме переговоров 19:10
Путин поддержал идею расписывать дома граффити 19:07
МИД РФ: Посол Ирана подтвердил, что российскую журналистку освободят 19:03
В Краснодаре начали готовить к операции девочку из США с "пятном Бэтмена" 19:03
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации 18:54
Видео: Бойцы ММА устроили драку во время дуэли взглядов 18:49
В Туле подросток воровал детали лифтов, чтобы собрать свой 18:10
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 17:42
Проще - лучше: Врач назвала самый вредный хлеб 17:27
Райффайзенбанк закроет свои отделения в нескольких городах России 17:25
Потерявшая обе кисти Маргарита Грачева выходит замуж 17:22
Трамп заявил о готовности просить иностранной помощи в борьбе с коррупцией 17:06
Десантник разбился при прыжке с парашютом под Псковом 16:52
АвтоВАЗ сертифицировал новые версии Lada 4x4 16:50
Директор и педагог уволены после скандала в московской школе 16:49
Шварценеггер встретился в Петербурге с роботом-двойником 16:46
Джеймса Франка и его актерскую школу уличили в секс-кастингах 16:45
Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 16:35
Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка 16:32
Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 19:09
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Втягивание Боснии в НАТО подрывает внутреннюю стабильность

Текст: Александр Борисов (Сараево)

В связи с продолжающимися рассуждениями о позиции России в отношении евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины (БиГ) посольство РФ в Сараево внесло окончательную ясность в этот вопрос.

"Подчеркиваем, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Боснии и Герцеговины, не имела и не имеет подобных намерений. В подобных категориях мы не работаем в принципе, с уважением относимся к суверенной воле народов, - заявили в российской дипмиссии. - В то же время с сожалением отмечаем непрекращающиеся попытки втянуть народы БиГ в орбиту военно-политического североатлантического альянса. Хотели бы обратить внимание на то, что все, кто знаком с реальной ситуацией в современной БиГ, не могут не видеть отсутствия даже признаков консенсуса в местном обществе относительно вступления в НАТО. Очевидно, что один из государствообразующих народов выступает против членства в этом военном блоке, не забыл той пагубной роли, которую сыграл альянс в ходе конфликтов в БиГ и Косово в 1995 и 1999 годах, выступает против интеграции в НАТО, что, с точки зрения логики и здравого смысла, вполне понятно. Убеждены, что искусственное втягивание Боснии и Герцеговины в евроатлантическую орбиту подрывает внутриполитическую стабильность, создает здесь новые разделительные линии, идет вразрез логике Дейтонского мирного соглашения, предусматривающего принятие жизненного важных решений исключительно на основании консенсуса трех государствообразующих народов".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
МИД РФ назвал главную задачу власти в БиГ

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно сербский член боснийского Президиума Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую.

Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
В ЦФО предотвратили четыре теракта
В Якутии нашли алмаз-матрешку
Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12
Трамп заявил о готовности просить иностранной помощи в борьбе с коррупцией