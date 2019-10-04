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04.10.2019 21:22
Рубрика: В мире

Принц Гарри подал еще один иск на прессу

Текст: Андрей Васильев

Принц Гарри подал в суд на издателей газеты The Sun, обвинив редакцию во взломе его телефона, сообщает Reuters.

"От имени герцога Сассексского в Высокий суд были поданы иски в отношении незаконного перехвата сообщений голосовой почты", - сказала пресс-секретарь Гарри, отказавшись сообщить более подробную информацию об иске.

Пресс-секретарь группы News Group Newspapers, издателя The Sun, подтвердила, что иск был подан от имени принца Гарри.

Фото: Facundo Arrizabalaga/Pool via REUTERS
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Напомним, что на этой неделе герцог и герцогиня Сассекские подали также в суд на Mail on Sunday и издателя этой газеты. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и его жена Меган Маркл были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды". Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц.

"Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении принца Гарри. Заявление герцога Сассекского привлекло внимание всего мира и было расценено комментаторами как своеобразная ответная пиар-акция.

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