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04.10.2019 17:27
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Проще - лучше: Врач назвала самый вредный хлеб

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, чем проще состав хлеба, тем лучше. Хорошо, если популярный продукт состоит банально из муки, воды и соли.

Специалист отметила особую пользу настоящего ржаного хлеба. Подвох в том, что часто на прилавках мы видим ржаной продукт, в котором ржаной муки в лучшем случае крайне мало.

Фото: istock
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- Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки, - предупредила Елена Соломатина.

Между тем, продукт с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при регулярном употреблении чреват развитием сахарного диабета, пояснила "Вечерней Москве" диетолог.

Общество Здоровье
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