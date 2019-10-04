Проще - лучше: Врач назвала самый вредный хлеб

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, чем проще состав хлеба, тем лучше. Хорошо, если популярный продукт состоит банально из муки, воды и соли.

Специалист отметила особую пользу настоящего ржаного хлеба. Подвох в том, что часто на прилавках мы видим ржаной продукт, в котором ржаной муки в лучшем случае крайне мало.

- Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки, - предупредила Елена Соломатина.

Между тем, продукт с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при регулярном употреблении чреват развитием сахарного диабета, пояснила "Вечерней Москве" диетолог.