Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации

Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом. При этом Минздрав мог бы стать контролирующим ведомством.

"А здравоохранение может работать как корпорация?" - спросил Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" у участника конкурса "Лидеры России", врача по профессии. Тот ответил, что да, и здоровье человека должно быть главным.

"Это понятно", - сказал президент. "Я не фигурально выражаюсь, а предметно", - пояснил он и вспомнил о создании корпорации "Росатом", которая эффективно функционирует. "Вот в таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания человеку очень важных для человека услуг работает именно как корпорация. Со всеми зданиями, сооружениями, показателями и так далее. На ваш взгляд, это возможно?" - уточнил он. Собеседник, подумав, ответил, что да.

На реплику вице-премьера Татьяны Голиковой, что тогда придется уходить от системы обязательного медстрахования, глава государства ответил: "Совсем не обязательно". "Система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения", - пояснил он.