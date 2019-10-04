Путин рассказал о невозможности сдержать Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что любые попытки сдержать Китай "по определению невозможны". Глава государства назвал подобные усилия вредными и деструктивными.

Путин отметил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что противники Пекина нанесут себе только ущерб и урон, передает ТАСС. Он добавил, что Китай ведет политику мирового уровня и готов к реакциям на любое развитие событий.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об особых отношениях России и Китая. Страны, по словам российского лидера "не дружат против кого-либо", речь только о позитиве.