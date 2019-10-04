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04.10.2019 18:33
Рубрика: Власть

Путин рассказал о смысле механизма поиска талантов

Текст: Кира Латухина
Социальные лифты не должны работать по звонку, заявил президент Владимир Путин на первом заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" в Сочи.

В набсовет также вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"У нас в последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых перспективных, умеющих работать людей, ну, прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых, чтобы так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку.... чтобы это правило работало не по связям, а по объективным критериям и распространялось бы на всю страну", - сказал глава государства.

Фото: AP Photo/Jason DeCrow
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И таких инструментов много, заметил президент и даже сказал, что потом поговорит с Кириенко: "Такое впечатление, что даже слишком много. Может быть взять один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну".

Свыше 150 участников двух сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" вошли в руководство федеральных и региональных органов власти, крупных компаний и госкорпораций, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Среди них теперь два губернатора и четыре заместителя федеральных министров.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". Первый стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие подали почти 200 тысяч человек. Победителями стали 103 человека. Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, более 227 тысяч человек подали заявки. Конкурс стал международным, заявки пришли из 68 стран. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Регистрация на третий сезон конкурса началась сегодня и продлится до 27 октября.

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