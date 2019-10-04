Благоустройство Преображеновки победило на всероссийском конкурсе

Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика 2019". В число победителей среди сельских поселений вошел Преображеновский сельсовет Добровского района Липецкой области.

Всего федеральная конкурсная комиссия Минстроя РФ рассмотрела 185 заявок от 56 регионов страны. Все они связаны с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с Преображеновкой среди сельских поселений отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области. Всероссийский конкурс благоустройства "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно с 2017 года.

"Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением области. Важно, чтобы жители заботились о своей малой родине и предлагали интересные идеи, которые можно широко тиражировать в других населенных пунктах", - отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.