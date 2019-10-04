Горожане оценят благоустройство столичных парков

На "Активном гражданине" началось голосование, в котором москвичи могут оценить результаты благоустройства столичных парков. В список вошли зеленые зоны, которые были обновлены в этом или в 2017-2018 годах.

Таких парков в общей сложности 100. Среди них "Академический", "Братеевская пойма", "Делегатский", "Фестивальный", "Ходынское поле", "Сад будущего", "Южное Бутово", парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы, усадьбы Люблино и Михалково, Братеевский каскадный парк, ландшафтный парк "Митино", зона отдыха "Мещерское", площадь Юности, парк в пойме реки Яузы, парк технических видов спорта в Печатниках, парк Победы в ЗелАО, парк 50-летия Октября, Детский Черкизовский парк и другие.

На первом этапе голосования участникам проекта предстоит выбрать парк, который они намерены оценить. На втором нужно поставить оценку по результатам благоустройства.