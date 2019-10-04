В ЦФО предотвратили четыре теракта

За восемь месяцев этого года предотвращены теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле.

Оно посвящено вопросам безопасности в Центральной России. Выступая на совещании, Николай Патрушев, в частности, сообщил, что за восемь месяцев этого года в ЦФО было предотвращено пять преступлений террористической направленности, четыре из которых - теракты. Они планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Николай Патрушев также подчеркнул необходимость постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий в "условиях продолжающейся активности международных террористических организаций". По его словам, попытки проникновения террористов на территорию нашей страны не прекращаются.