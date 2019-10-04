В ЦФО в местах массового пребывания людей выявлено 13 тысяч нарушений

В Туле на выездном совещании Совбеза РФ обсудили обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Совещание с главами регионов ЦФО провел Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании в Туле обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России. Особое внимание было уделено обсуждению обеспечения безопасности мест массового пребывания людей. По словам Николая Патрушева, за первое полугодие этого года было выявлено более 13 тысяч нарушений требований антитеррристической защищенности. В частности, 22 процента мест массового пребывания людей в Центральной России не имеют паспортов безопасности, а 11 процентов вообще не проходили обследований на антитеррористическую защищенность. В числе регионов, где дело обстоит хуже всего названы Тверская, Липецкая, Владимирская и Калужская области, цитирует ТАСС Секретаря Совбеза.

На совещании были названы и такие цифры: во Владимирской и Рязанской областях вообще не охраняются около 300 образовательных учреждений. Отмечался также низкий уровень подготовки персонала к действиям в случае возникновения угрозы теракта.

Николай Патрушев подчеркнул, что "федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей". Защищенность мест массового пребывания людей должна "в полной мере соответствовать характеру угроз, складывающейся оперативной обстановке и обеспечиваться эффективным использованием ресурсов, сил и средств, подчеркнул Секретарь Совбеза.