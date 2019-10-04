В Москве завершается благоустройство территорий возле 9 станций метро

По данным комплекса городского хозяйства столицы, завершаются основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к 9 недавно открытым и строящимся станциям метро.

Это уже действующие станции Некрасовка, Лухмановская, Улица Дмитриевского, Косино, строящиеся Юго-Восточная, Окская и Стахановская Кожуховской ветки, а также открытые ранее станция Савеловская Большой Кольцевой и Марьина Роща Люблинско-Дмитровской линий. Работы возле станций Филатов луг и Коммунарка Сокольнической линии уже полностью завершены. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в зону благоустройства входит не только пространство около самих станций, но и прилегающие улицы. Общая протяженность территории составляет порядка 76 км, а площадь - более 240 гектаров.

- До начала работ тротуары и проезжая часть в районе новых станций метро находились в плохом состоянии, хаотичная парковка создавала неудобства для пешеходов. С просьбой благоустроить территории вблизи станций метро обращались местные жители и префектуры округов. В рамках работ по благоустройству расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью более 280 тыс. кв. метров, обустроили дорожки в местах так называемых "народных троп", заменили 440 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, для автомобилистов организовали удобные парковки", - отметил Петр Бирюков.

Кроме этого установлены 90 современных остановочных павильонов. На территории, прилегающей к станциям метро, обустраиваются небольшие скверы, детские и спортивные площадки.

Сейчас на большинстве территорий возле новых станций метро ведутся работы по устройству освещения. Дорога до метро станет не только комфортной, но и более безопасной. Всего будет установлено более 3 тыс. фонарей и уличных торшеров.

В рамках благоустройства территории разобьют более 520 тыс. кв. метров газонов, а осенью высадят сотни деревьев и кустарников.

Для удобства горожан установят порядка 1000 малых архитектурных форм - лавочек, урн, велопарковок.

Работы планируется завершить в ноябре.