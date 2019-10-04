В районах Липецкой области благоустраивают общественные пространства

Сразу в нескольких районах области завершились работы по благоустройству парков и скверов. Работы велись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В центре села Чернава Измалковского района создано новое место отдыха. Парк "Веры, Надежды и Любви" был обустроен за два месяца. На расчищенной от поросли территории проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, декоративный мостик, две беседки и детский игровой комплекс. В благоустройство общественного пространства было вложено 2,1 млн рублей.

Красивые места отдыха радуют жителей Воловского района. Один парк расположился в райцентре. На территории почти в 10 тысяч квадратных метров высажены молодые деревья, обустроены тротуары, появилось освещение. Работы обошлись в 7,4 млн рублей. Второй парк реконструирован в селе Нижнее Чесночное. У памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, уложена тротуарная плитка, разбиты клумбы, установлено новое ограждение. Цена контракта составила 1,5 млн рублей.

"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, - отмечает глава региона Игорь Артамонов. - Проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и села. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам".