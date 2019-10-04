В Туле подросток воровал детали лифтов, чтобы собрать свой

В Туле парень, увлекающийся радиомеханикой, пытался собрать макет лифта. Но собирал его из деталей, которые снимал с действующих лифтов, рассказал пресс-секретарь УМВД по региону Андрей Ярцев.

Все началось с того, что в полицию стали поступать заявления о кражах лифтового оборудования. Полицейские задержали подозреваемого в воровстве плат управления лифтами. Им оказался 16-летний подросток, обучающийся радиомеханике.

По предварительным данным, парень снимал платы управления лифтами, находящиеся в специальных помещениях на чердаках многоквартирных домов. Всего на его счету шесть плат - или же шесть остановившихся лифтов. Три платы он вроде бы продал через интернет, а остальные использовал для создания действующей модели лифта.

- Оперативники получили основания предполагать, что хищения совершались не из корыстных целей, а по причине увлечения парня механикой, - рассказал Ярцев.

Модель действующего лифта у механика-самоучки вроде бы даже получилась. Это макет высотой примерно полтора метра. Теперь следователи полиции изучают принципы действия этого мини-лифта и выясняют все обстоятельства происшедшего.