Володин рассказал о ремонте здания Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о ходе подготовки к ремонту здания нижней палаты парламента РФ. Спикер рассказал о сложностях, связанных с просадкой фундамента.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился временно - на период ремонта - разместить Госдуму и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов.

В интервью телеканалу "Россия 24" председатель ГД сообщил, что ремонт начнется с укрепления фундамента. Парламентарий напомнил, что пустоты под зданием на Охотном ряду были выявлены как раз на заключительном этапе подготовки реконструкции.

Обнаружилась просадка фундамента, несущие колонны стали уходить на полметра вниз, но "до аварийного состояния пока не дошли", отметил спикер. После заливки пустот начнется ремонт, и депутаты переедут в Колонный зал Дома Союзов.

Напомним, какие проблемы обнаружились у здания на Охотном ряду и для чего понадобился ремонт. Дело в том, что в зале для "пленарок" вентиляция перестала справляться: дышать после нескольких часов работы депутатам становится трудно. А в ходе одного из заседаний народные избранники "попали под дождь": в результате обильных осадков их рабочие места залило.

У властей ранее была идея построить новый парламентский центр, но в ходе нынешнего думского созыва от нее отказались из-за дороговизны проекта.