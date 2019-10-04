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04.10.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка

Текст: Антон Валагин

В Сети появился ролик, снятый в сельской школе Сунтарского улуса Якутии. В кадре учитель трясет за грудки младшеклассника, обещая "спустить с него шкуру" за потерянную тетрадь.

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- На видео учительница английского языка, поступившая на работу в сентябре. Считаю, что такие действия педагога недопустимы ни при каких обстоятельствах, - рассказал порталу Ykt.ru министр образования Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров.

Ведомство начало служебную проверку, по ее итогам будут приняты необходимые меры, пообещал министр.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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