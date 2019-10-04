Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка

В Сети появился ролик, снятый в сельской школе Сунтарского улуса Якутии. В кадре учитель трясет за грудки младшеклассника, обещая "спустить с него шкуру" за потерянную тетрадь.

- На видео учительница английского языка, поступившая на работу в сентябре. Считаю, что такие действия педагога недопустимы ни при каких обстоятельствах, - рассказал порталу Ykt.ru министр образования Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров.

Ведомство начало служебную проверку, по ее итогам будут приняты необходимые меры, пообещал министр.