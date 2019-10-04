Мэром Южно-Сахалинска вновь избран Сергей Надсадин

В Южно-Сахалинске сегодня состоится торжественная церемония официального вступления в должность мэра города Сергея Надсадина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Коренной южносахалинец Сергей Надсадин занимал этот пост с 2014 года. Тогда он одержал победу на прошедших 14 сентября выборах главы городского округа "Город Южно-Сахалинск". Пять лет назад за его кандидатуру отдали голоса 79,4 процента горожан, пришедших на избирательные участки.

На этот раз мэра избирали депутаты городской думы Южно-Сахалинска. Вторым претендентом на кресло градоначальника был общественник Роман Веденеев.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в гордуме, за Надсадина проголосовал 21 депутат, за Веденеева - три.