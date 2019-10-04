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04.10.2019 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые исследовали вероятность взрыва "домашних" вулканов Камчатки

Текст: Евгения Шерешевская

Возможность оценить потенциальную опасность действующих вулканов Авачинский и Корякский, которые жители Петропавловска-Камчатского называют "домашними" из-за близкого расположения к городу, появилась благодаря совместным исследованиям российских и зарубежных вулканологов.

Как сообщило издание "Наука в Сибири", ученые определили расположение очагов магмы под "огненными горами" и убедились в том, что угроза взрыва маловероятна. До этого были опасения резкого выхода газов из магмы Авачинского вулкана, что привело бы к спаду давления и разгрузке магматической системы.

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"Этот процесс можно сравнить с тем, что происходит при откупоривании бутылки шампанского, - давление падает, и внутри тут же образуется множество пузырьков воздуха. Стоит газам начать выходить, процесс становится лавинообразным: давление падает еще сильнее и освобождается еще больше газов. Если магматический очаг расположен на малой глубине, и магма находится в состоянии, близком к критическому, этого может быть достаточно, чтобы произошел направленный взрыв", - объясняет заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН Иван Кулаков.

Чтобы получить представление о расположении магматических очагов под вулканами, ученые применили метод сейсмической томографии: обработали информацию о 5000 землетрясений, происходивших в этом районе в течение нескольких лет. По изменению скорости и соотношения продольных и поперечных сейсмических волн удалось составить картину строения земных недр.

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Благодаря этой сейсмической модели, надежность которой подтвердила серия тестов, ученым удалось выяснить, что магматический очаг Авачинского вулкана соединяется с поверхностью, у газов есть выход наружу, и давление не накапливается, а источник магмы находится на достаточно большой глубине - два-три километра. У Корякского вулкана магматический очаг напрямую не связан с поверхностью и находится еще глубже - в семи километрах от вершины.

Исследования также показали, что оба "домашних" вулкана не пригодны для использования в качестве источников гидротермальной энергии.

Справка "РГ"

Авачинский вулкан - один из самых активных на Камчатке. Ему около 190 тысяч лет, по строению он относится к тому же типу, что и Везувий. Петропавловск-Камчатский стоит на смеси пепла и осколков горных пород, которые изверглись из Авачи примерно 30 тысяч лет назад.

До девяностых годов прошлого века на вершине вулкана был кратер глубиной 173 метра и диаметром 370 метров. В 1991 году произошло достаточно сильное извержение, и кратер полностью заполнила лава. Застыв, она образовала пробку, но не остановила активность Авачи: грунт на его вершине теплый, кое-где даже горячий, из фумарол вырываются газы, температура которых местами достигает 800 градусов по Цельсию. За день вулкан выбрасывает в воздух около 5,5 тысячи тонн газов.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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