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04.10.2019 07:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии 40 человек застряли на борту севшего на мель парома

Текст: Дина Непомнящая

На реке Алдан в Якутии сел на мель паром-баржа, перевозивший девять грузовиков, пять микроавтобусов, шесть легковых автомобилей и 40 человек. Это произошло в 12 километрах от села Кэскил Томпонского района.

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"Вообще-то на мель сел буксир, сама баржа стоит на якоре. Утром людей вывезли на "нулевой" километр на трех лодках, где обеспечили бесплатным питанием в кафе", - рассказал РИА Новости глава района Константин Сайфутдинов.

Сейчас пассажиров собираются отправить в населенный пункт. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

В ситуации разбираются 11 человек, привлечены шесть единиц техники. На место ЧП уже прибыл тягач, который пытается снять паром с мели.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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