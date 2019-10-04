В Якутии 40 человек застряли на борту севшего на мель парома

На реке Алдан в Якутии сел на мель паром-баржа, перевозивший девять грузовиков, пять микроавтобусов, шесть легковых автомобилей и 40 человек. Это произошло в 12 километрах от села Кэскил Томпонского района.

"Вообще-то на мель сел буксир, сама баржа стоит на якоре. Утром людей вывезли на "нулевой" километр на трех лодках, где обеспечили бесплатным питанием в кафе", - рассказал РИА Новости глава района Константин Сайфутдинов.

Сейчас пассажиров собираются отправить в населенный пункт. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

В ситуации разбираются 11 человек, привлечены шесть единиц техники. На место ЧП уже прибыл тягач, который пытается снять паром с мели.