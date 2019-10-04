В Якутии нашли алмаз-матрешку

На Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии добыли алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один.

- По словам изучивших находку специалистов, это первый случай в истории мировой добычи алмазов, - сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

Возраст найденного камня ученые оценивают в 800 с лишним миллионов лет. Диаметр внутренней полости составляет шесть кубических миллиметров, а объем внутреннего кристалла - 1,6 миллиметра с расчетным весом в 0,02 карата (0,0004 грамма). Внутренний алмаз имеет форму таблетки. Внешний камень сложной формы имеет размеры 4,8х4,9х2,8 миллиметра и вес 0,62 карата (0,124 грамма).

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки в Якутском предприятии по торговле алмазами и передали в научно-исследовательское подразделение компании. Там находку изучили при помощи рентгена и спектрографа. Специалисты пришли к выводу, что сперва сформировался внутренний кристалл, а затем вокруг него образовался внешний.

- Самым интересным для нас было выяснить происхождение воздушной прослойки между камнями. Есть две версии. По одной, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным материалом, который впоследствии растворился в условиях земной поверхности. По второй - в результате очень быстрого роста внутри кристалла образовалась прослойка из пористого поликристаллического вещества. Впоследствии она была растворена более активными процессами в мантии Земли. В любом случае это уникальное явление, поскольку обычно в таких случаях минералы замещаются другими без образования полости. Природа не любит пустоты, - рассказал заместитель директора НИГП "Алроса"по инновационной работе Олег Ковальчук.