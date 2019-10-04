В Приморье привезли ордена Петра l и маршала Рокоссовского

В Приморском государственному музее имени Арсеньева открылась уникальная выставка орденов "За службу и храбрость. Награды России", охватывающая период с конца XVII века до настоящего времени. Экспонаты привезены из сокровищницы Музеев Московского Кремля.

- Нашей задачей было показать, как возникла российская орденская система, как менялось представление о ней, какие кардинальные изменения претерпела, в каком виде существует теперь. Поэтому свой рассказ мы начали с ордена Святого апостола Андрея Первозванного, учрежденного Петром l по образцу европейских орденских систем. Он первый раз покидает стены Кремля, и мы очень рады, что вы сможете полюбоваться этой редчайшей вещью, - рассказала, предваряя открытие выставки, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Помимо этого, в коллекции есть другие ордена, принадлежавшие русским императорам, в том числе иностранные, которыми они были награждены. Среди экспонатов статуты - своды правил, определяющих порядок награждения орденом и его ношения, атрибуты придворного церемониала, связанного с орденскими праздниками, а также иконы с образами святых покровителей российских орденов.

Императорскому периоду посвящена только первая часть экспозиции. Второй раздел повествует о наградной системе Советского Союза. Посетители выставки увидят знаменитые боевые награды: полководческие ордена Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова, и впервые - легендарный орден "Победа", которым был награжден маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Этот орден, рассказала куратор выставки, заведующая сектором фалеристики и русского художественного металла Xll-XVll веков отдела "Оружейная палата", д.и.н. Людмила Гаврилова, вообще мало кто видел собственными глазами. Награждали им всего 19 раз.

- Троих - Сталина, Жукова, Василевского, - дважды. Пятеро награжденных - иностранцы, среди них, например, генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, маршал Югославии Иосип Броз Тито. По редкости он сравним с Георгием l степени Российской империи, которым были награждены всего 25 человек, - добавила она.

Эта не просто редчайшая награда, но настоящее произведение искусства. В отличие от других орденов, подчеркнула Людмила Гаврилова, он создавался не на монетном дворе, а в ювелирной мастерской. Орден украшен искусственными рубинами и 174 бриллиантами одинаковой каратности. Их специально подбирали в Гохране, где на тот момент находились демонтированные обезличенные ценности царской семьи.

Третий раздел выставки включает награды Российской Федерации, которые демонстрируют преемственность с орденской системой дореволюционного и советского периодов. Посетители смогут сравнить ордена императорской России и Российской Федерации, например, Святого Андрея Первозванного и Святого Владимира.

- Возможность принимать такие выставки у себя на площадке - это важная социальная миссия. Не у всех есть возможность побывать в столичных музеях, но даже, если она есть, вероятность увидеть именно эти экспонаты в Москве, очень мала. Для нас отбираются коллекции, в которые включаются многие вещи из запасников, и из этих экспонатов формируется целостный рассказ. Возможность, которая у нас есть благодаря сотрудничеству с Музеями Московского Кремля, как ничто другое описывает слово "уникальный" - уникальная возможность, уникальная момент профессионального взаимодействия, встречи с уникальными предметами, - говорит директор Музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

Выставка продлится четыре месяца.

Между тем, музейщики Москвы и Владивостока уже обсуждают будущие проекты. Через год в приморской столице откроют выставку о первых трех Романовых - Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче, отце Петра l, и самом Петре.