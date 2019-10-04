Видео: В сафари-парке Приморья поселился лигр Благ

Сафари-парк Приморского края принял в свою звериную семью единственного на Дальнем Востоке лигра Блага, сообщается на сайте парка.

Лигр - гибрид льва и тигрицы. Благ жил в мини-зоопарке, принадлежащем кафе, расположенном рядом с трассой Владивосток - Находка. Родился лигр 27 февраля 2012 года, в сафари-парк переехал 1 октября.

Блага поселили в пока в небольшом вольере на 72 квадратных метра.

"Мы планируем сделать для редкого зверя отдельный большой парк" - говорится в сообщении.

Кстати, родители лигра относятся к одному и тому же биологическому роду пантер, но разным видам. Выглядит зверь как гигантский лев с размытыми полосами.

В дикой природе не встречается, поскольку в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Современный ареал льва включает в основном центральную и южную Африку (хотя в Индии существует последняя уцелевшая популяция азиатских львов). В то время как тигр - исключительно азиатский вид. Поэтому скрещивание видов происходит, когда животные долгое время живут в одном вольере или клетке, но потомство дают лишь один - два процента пар. Сегодня в мире числится не более двух десятков лигров.

Особенность лигров заключается в том, что самки лигров (лигрицы) могут давать потомство, что необычно для гибридов.

Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а вес превышает триста килограммов (на треть больше, чем у крупных львов). Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес имеет вес 450 килограммов, что тяжелее среднего льва в два раза.

В России одна лигрица содержится в Новосибирском зоопарке, другая - в Липецком.