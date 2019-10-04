Бузулук взял "бронзу" конкурса лучших муниципальных практик РФ

Оренбургский город Бузулук вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", организованного Правительством РФ. Он занял третье место в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" с призовым фондом в 1,52 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, в этом году регион направил на конкурс 12 заявок. Четыре из них - в категории "городские округа" - поступили от Орска, Новотроицка, Бузулука и Сорочинска. Участниками в номинации "сельские поселения" стали Новоорский поссовет Новоорского района, Бородинский сельсовет Ташлинского района, Плешановский и Подольский сельсоветы Красногвардейского района, Красноярский поссовет Кваркенского района, Суворовский сельсовет Тоцкого района. А Черноотрожский сельсовет Саракташского района был представлен в двух номинациях.

Следует отметить, что область принимает участие в конкурсе в третий раз, и второй год подряд муниципальные образования Оренбуржья - в числе победителей.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Премиальный фонд составил 40 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Всероссийский ежегодный конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года для обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительных стимулов социально-экономического развития муниципальных образований. Победители конкурса награждаются дипломами Правительства РФ и денежной премией.