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04.10.2019 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая 4 октября на форуме по капремонту в Уфе, заявил, что 15 регионов страны выполнили установленные на 2019 год планы по переселению граждан из аварийного жилья.

В числе регионов-лидеров министр назвал Республику Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный и Ямало-Ненецкий округа, Алтайский край, а также Липецкую, Московскую, Мурманскую и Тюменскую области.

Фото: iStock
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- К сожалению, есть регионы "двоечники", которые не справляются с выполнением показателей программы. Хотелось бы, чтобы такого не было. Все субъекты должны выполнить обязательства в полном объеме, чтобы мы могли претендовать на дополнительные средства на реализацию программы, - подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, до 2024 года на реализацию программы расселения людей из аварийного фонда субъектов России федеральный бюджет направит более 500 миллиардов рублей. На эти средства расселят около 660 тысяч человек и ликвидируют 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.

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