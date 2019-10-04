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04.10.2019 08:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Втором Саратовском экономическом форуме обсудят нацпроекты

На Саратовском экономическом форуме представители бизнеса и власти, приглашенные эксперты обсудят реализацию национальных проектов на территории региона.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Второй региональный экономический форум пройдет на территории выставочного парка "Россия - Моя история" с 10 по 11 октября.

На пленарном заседании форума обсудят развитие транспорта и логистики в регионе. В дальнейшем на тематических площадках будут рассматриваться ситуации по инвестициям в экономику, а также по развитию малого и среднего бизнеса, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, туризма и экспорта.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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На площадке "Реальный сектор" участники форума обсудят перспективы участия промышленных предприятий в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", а также меры господдержки, которые оказываются при реализации инвестиционных проектов и модернизации производства. Также участники дискуссии рассмотрят проблемы с обеспечением предприятий энергоресурсами.

Как сообщает областное министерство промышленности и энергетики, модераторами дискуссии станут директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко и гендиректор АО "Российская электроника" Александр Борисов.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза Саратовской области модератором площадки "Глобальная конкурентоспособность: экспортный потенциал агропромышленного комплекса" приглашен московский эксперт, директор Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный.

Участники дискуссии обсудят реализацию мероприятий национального проекта "Экспорт продукции АПК", перспективы расширения отечественного экспорта продовольствия, пути совершенствования логистики, вопросы налогообложения и расчетов по экспортным операциям. Представители регионального управления Россельхознадзора собираются рассказать о фитосанитарной ситуации на территории Саратовской области.

Предполагается, что в ходе реализации форума правительство области, а также региональные министерства подпишут ряд соглашений с российскими корпорациями и предприятиями, работающими в регионе.

Так, в ходе форума планируется подписание соглашения с филиалом РЖД о строительстве погрузочно-разгрузочных площадок для продукции АПК на станциях Аткарск, Петровск - Саратовский, Возрождение. Решение о заключении такого соглашения было принято год назад в рамках первого экономического форума в регионе.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Саратовская область - лидер
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