Пермские супермаркеты начали принимать на работу инвалидов

Пермский ритейлер объявил о приеме на работу людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в краевом обществе инвалидов.

Для пермяков с ограниченными возможностями открыты вакансии в колл-центре сети супермаркетов. Принимать на работу будут имеющих хорошую дикцию и стрессоустойчивых.

- Представители ритейлера вышли на нас сами и предложили этот вариант трудоустройства, - говорит Элла Фуражкова, заместитель председателя краевого общества инвалидов. - Сейчас я обзваниваю инвалидов, предлагаю им эту работу. Побольше бы таких инициатив от пермских предприятий, было бы очень хорошо.

Представители сети супермаркетов пояснили, что работа предполагается на дому, зарплата будет зависеть от количества отработанных часов, примерно от 13 тысяч в месяц.