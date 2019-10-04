Самарские меры поддержки бизнеса заинтересовали иностранных инвесторов

В Самарской области с 3 по 5 октября проходят Волжский инвестиционный саммит и международный форум "Всемирный день хяляль" (World Halal Day). На одной из площадок саммита региональное министерство экономического развития и инвестиций презентовало инвесторам возможности для бизнеса в регионе. Речь шла о льготах, субсидиях, софинансировании, инфраструктуре, информационной и методической помощи.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за последние 10 лет объем инвестиций в регион превысил 2 триллиона рублей. Реализовано более 130 инвестиционных проектов. Самарская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по динамике улучшения инвестиционного климата по итогам 2018 года.

Инвесторам, выбравшим Самарский регион, открываются широкие возможности сбыта готовой продукции. Им гарантировано встраивание в кооперационные цепочки поставок и сотрудничество с крупными предприятиями региона, работающими в кластерах автомобилестроения, аэрокосмической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, медицины.

Самарский регион представляет широкий спектр мер государственной поддержки инвестиций. С бизнесом напрямую в режиме "одного окна", в том числе в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", работает Агентство по привлечению инвестиций, которое помогает инвесторам реализовывать проекты на территории области максимально эффективно.

Среди мер поддержки бизнеса в регионе, конечно, налоговые преференции (льготы по налогу на прибыль и имущество), а также помощь в строительстве объектов инженерной инфраструктуры. Для реализации масштабных проектов инвесторам предоставляются участки в аренду без проведения торгов. Широкий круг преференций предоставляется при размещении бизнеса в Особой экономической зоне "Тольятти", вошедшей, кстати, в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" работают 22 резидента, восемь из которых уже открыли заводы. Помимо льготного налогообложения на прибыль, имущество и землю, предприниматели имеют право на льготы по страховым взносам на территориях опережающего развития "Тольятти" и "Чапаевск".

Кроме того, развиваются индустриальные парки, созданные как по инициативе правительства Самарской области, так и частных инвесторов. Уже подготовлены первые очереди коммунальной и транспортной инфраструктуры государственных индустриальных парков "Преображенка" и "Чапаевск", хорошие показатели демонстрируют частные парки "Тольяттисинтез", "АВТОВАЗ", "Ставропольский", которые представляют собой комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок. В свою очередь, высокотехнологичным компаниям-инвесторам в Самарской области предоставляет широкий спектр услуг технопарк "Жигулевская долина".

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Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области:

- Географическое положение Самарского региона просто обязывает нас развивать отношения со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, обладающими значительными ресурсами. Они вполне могут воспринять товары, технологии, которые производятся на территории Самарской области и достигли достаточно высокого качества. Даже здесь, на форуме, на выставке, которая проводится на площади Куйбышева, мы чувствуем неподдельный интерес к сотрудничеству с нашим регионом. Самара сегодня находится в центре внимания многих стран мира и, конечно, результат не заставит себя ждать.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Volga Investment Summit & World Halal Day - уникальное событие для России и Самарской области. Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к региону - как со стороны иностранных инвесторов, так и со стороны международных и отечественных экспертов. Уверен, Volga Investment Summit & World Halal Day будут содействовать привлечению инвесторов из исламских стран и помогут локальным предпринимателям успешно выйти на глобальные рынки.