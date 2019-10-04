В Башкирии опрокинулся грузовик с дизельным топливом

В Белебеевском районе Башкирии на дороге, ведущей из города Белебея в деревню Максютово, опрокинулся грузовой автомобиль, перевозящий дизельное топливо.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, прибывшие на место ЧП спасатели установили, что водитель не пострадал, а из четырех заливных горловин происходит утечка нефтепродукта. Площадь разлива составляет около 150 квадратных метров.

- Сотрудники МЧС России на месте отключили аккумуляторную батарею, создали пенную подушку для предотвращения возгорания, угроза отсутствует, - уточнили в спасательном ведомстве.