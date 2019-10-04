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04.10.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии опрокинулся грузовик с дизельным топливом

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Белебеевском районе Башкирии на дороге, ведущей из города Белебея в деревню Максютово, опрокинулся грузовой автомобиль, перевозящий дизельное топливо.

Жителей Мурманска испугал сильный взрыв

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, прибывшие на место ЧП спасатели установили, что водитель не пострадал, а из четырех заливных горловин происходит утечка нефтепродукта. Площадь разлива составляет около 150 квадратных метров.

- Сотрудники МЧС России на месте отключили аккумуляторную батарею, создали пенную подушку для предотвращения возгорания, угроза отсутствует, - уточнили в спасательном ведомстве.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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