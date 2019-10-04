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04.10.2019 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье заработал "Департамент детского мнения"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье начал работу "Департамент детского мнения". Разработанный в регионе проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Членами департамента станут подростки 14-16 лет - представители детского сообщества из муниципалитетов области. Всего же проект объединит 40 000 детей.
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области

Как сообщил департамент молодежной политики Оренбургской области, торжественный запуск проекта состоялся в малом зале здания правительства региона. Первыми участниками слета стали представители 16 муниципалитетов центральной зоны.

Проект, получивший президентский грант в 2,5 миллиона рублей, реализуется областной "Федерацией детских организаций" при поддержке департамента молодежной политики региона, министерства образования, Уполномоченного по правам ребенка и Общественной палаты Оренбургской области.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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По замыслу организаторов, "Департамент детского мнения" станет площадкой для обсуждения проблем детского сообщества, реализации собственных инициатив детей по решению проблем, затрагивающих интересы ребенка, налаживания взаимодействия активистов детского сообщества с местной властью.

Цель проекта - развитие механизма участия детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих интересы ребенка. Мнение детей будет доноситься до власти через областной детский референдум, встречи с чиновниками и представителями властных структур, участие в совещаниях по вопросам, затрагивающим интересы ребенка.

Справка "РГ"

В рамках проекта пройдет 12 зональных слетов. Участниками мероприятий станут представители детских сообществ муниципальных образований и члены департамента детского мнения Оренбургской области, которые обсудят проблемы и встретятся с представителями региональной власти. Всего запланировано не менее 20 встреч, а также будет проведено две экспертизы программ и законопроектов Оренбургской области, затрагивающих интересы детей.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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