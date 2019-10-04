В Оренбуржье заработал "Департамент детского мнения"

В Оренбуржье начал работу "Департамент детского мнения". Разработанный в регионе проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Членами департамента станут подростки 14-16 лет - представители детского сообщества из муниципалитетов области. Всего же проект объединит 40 000 детей.

Как сообщил департамент молодежной политики Оренбургской области, торжественный запуск проекта состоялся в малом зале здания правительства региона. Первыми участниками слета стали представители 16 муниципалитетов центральной зоны.

Проект, получивший президентский грант в 2,5 миллиона рублей, реализуется областной "Федерацией детских организаций" при поддержке департамента молодежной политики региона, министерства образования, Уполномоченного по правам ребенка и Общественной палаты Оренбургской области.

По замыслу организаторов, "Департамент детского мнения" станет площадкой для обсуждения проблем детского сообщества, реализации собственных инициатив детей по решению проблем, затрагивающих интересы ребенка, налаживания взаимодействия активистов детского сообщества с местной властью.

Цель проекта - развитие механизма участия детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих интересы ребенка. Мнение детей будет доноситься до власти через областной детский референдум, встречи с чиновниками и представителями властных структур, участие в совещаниях по вопросам, затрагивающим интересы ребенка.

Справка "РГ"

В рамках проекта пройдет 12 зональных слетов. Участниками мероприятий станут представители детских сообществ муниципальных образований и члены департамента детского мнения Оренбургской области, которые обсудят проблемы и встретятся с представителями региональной власти. Всего запланировано не менее 20 встреч, а также будет проведено две экспертизы программ и законопроектов Оренбургской области, затрагивающих интересы детей.