В Уфе сотрудник прокуратуры организовал незаконную прослушку телефона

В Уфе по решению суда заключили под стражу начальника управления прокуратуры Республики Башкортостан, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, в марте 2017 года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой обеспечить прослушивание телефонных переговоров бывшей супруги. Обвиняемый согласился и потребовал от заместителя начальника одного из подразделений МВД республики организовать прослушивание телефона женщины. Сотрудник полиции, понимая, что отказ повлечет за собой негативные последствия из-за служебной зависимости, поручение выполнил. Результаты прослушки он передал обвиняемому, а тот в свою очередь - своему знакомому.

- Факт совершения преступления был выявлен благодаря следственно-оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан совместно со следователями следственного управления СК России по Республике Башкортостан, - добавили в следственном управлении.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Республике Башкортостан.