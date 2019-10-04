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04.10.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ачинского депутата заподозрили в незаконной рубке леса на 7 млн рублей

Текст: Дмитрий Лапин

Действующий депутат Ачинского районного Совета и бывший руководитель двух лесничеств задержан по подозрению в масштабной рубке ценной древесины.

Фото: Дмитрий Резников/РГ
Как "лесные" преступления в Сибири наносят ущерб на миллиарды

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю, по итогам расследования, проведенного оперативниками региональных УФСБ  и ГУВД, сегодня был задержан бывший руководитель Ачинского и Большеулуйского лесничеств и действующий депутат райсовета Игорь Трикман.

Его подозревают в том, что  в конце 2017 года - начале 2018 года, пользуясь служебным положениям, он организовал рубку ценных пород леса, а именно, кедра, в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района края.

Тем самым госбюджету был причинен ущерб в размере 7,2 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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