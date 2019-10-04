Мэр Омска поздравила педагогов с Днем учителя

В Городском дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем приняли участие мэр Омска Оксана Фадина и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, руководители городских учреждений системы образования, учителя и ветераны педагогического труда.

На праздничном мероприятии выдающимся работникам системы образования Омска вручили свидетельства о занесении на Доску Почета. Такое чествование проводится в канун профессионального праздника не первый год и уже вошло в традицию.

Глава города Оксана Фадина поблагодарила педагогов и пожелала успехов в их важной и нужной профессиональной деятельности.

- Педагоги, учителя, наставники! Вы оставляете яркий след в жизни каждого своего ученика, работаете с главным достоянием общества - с детьми. Мне бы хотелось сказать о том, насколько бесценен ваш вклад в духовное развитие нашего общества. Я искренне желаю вам здоровья. Пусть каждый день находятся поводы для радости и улыбок. Спасибо за ваш труд. С праздником, - сказала Оксана Фадина.

За последние три года ряды учителей и наставников пополнили более 800 молодых специалистов. В школах Омска для них организуют мастер-классы, семинары, круглые столы и другие мероприятия, направленные на профессиональный рост и адаптацию.

Молодые педагоги активно привлекаются к работе в городских методических объединениях, что позволяет им оперативно осваивать эффективные методики преподавания. Кроме того, они участвуют в психолого-педагогических лабораториях, телекоммуникационных проектах, вебинарах и других полезных для получения опыта практиках. Важный вклад в развитие процесса профессионального становления в период их адаптации вносят опытные наставники.

Кроме того, с 2013 года на базе загородных лагерей проходит выездной семинар-слет педагогов. А городской профессиональный конкурс молодых педагогов "Открытие" проводится уже более 20 лет.

Стоит отметить, что власти оказывают поддержку молодым специалистам, работающим в бюджетных организациях Омска: в первый год работы оклад педагога увеличивается на 20 процентов, во второй - на 40, на третий - на 60 процентов.

Справка

Сегодня в учреждениях, подведомственных городскому департаменту образования, работает более 11,5 тысячи человек, среди которых около 6,5 тысячи - в школах, 4, 6 тысячи в детских садах, 780 - в учреждениях дополнительного образования. В этом году три педагога получили звание "Заслуженный работник Омской области". В 2019 году принято решение занести на Доску Почета 26 работников муниципальной системы образования Омска, особо отличившихся в профессиональной деятельности и добившихся высоких результатов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска