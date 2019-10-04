На концерте Бузовой в новокузнецком цирке произошла давка

Во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецком цирке произошла давка - к счастью, по словам организаторов мероприятия, никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора Всеволода Собянина, во время выступления исполнительницы на манеж из зала, где собралось 1660 человек, выбежали и дети, и "взрослые тетеньки". Возник ажиотаж, эмоции накалились, однако дежурившие на манеже охранники держали все под контролем и столкновений не допускали. По крайней мере, к работникам скорой помощи, дежурившим на концерте, родители юных зрителей не обращались, и травм зафиксировано не было.

Беспорядки, как сообщается со ссылкой на работников цирка, устроили люди, недовольные задержкой концерта на два часа. Публика, прибывшая в Новокузнецк из соседних городов, выламывала двери, требуя вернуть ей деньги за билеты. И деньги в итоге вернули.

Между тем концерт начался позже из-за опоздания самолета с артистами. Им пришлось сидеть в аэропорту, потом лететь "то ли с Хабаровска, то ли с Южно-Сахалинска" в Новосибирск пять часов, а потом сломалась машина, которую отправили за ними из Новокузнецка. Исполнители вышли на манеж после одиннадцатичасовой дороги.