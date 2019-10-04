Новости

Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны 10:24
В Москве завершается благоустройство территорий возле 9 станций метро 10:21
Тюменец не захотел идти пешком и вызвал полицию 10:20
Украина построила бронекатер 10:18
В Махачкале на парковке сгорело шесть автомобилей 10:17
В Прикамье полицейский спас упавшего в колодец ребенка 10:04
В Новосибирске девушка погибла под спиленными ветками 10:03
На новейшем ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку 10:00
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли два человека 09:50
В Красноярске учительница обратилась в полицию из-за жестокой шутки детей 09:49
Ученые исследовали вероятность взрыва "домашних" вулканов Камчатки 09:45
Пермские приставы вместо должника нашли умирающего от голода инвалида 09:34
В Белозерске уходит под землю дом, хозяйка которого затопила всю улицу 09:24
В Волгограде умер двухмесячный пассажир авиарейса Москва-Грозный 09:15
В Арктике развернут противоракетные радары 09:10
Югра и Сербия развивают сотрудничество 09:08
Российские ученые нашли в арктических морях новые запасы рыбы и краба 09:08
В Петербурге из горящего склада спасли 22 человека 09:03
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени 08:50
Огромный склад с пластиком загорелся в Петербурге 08:41
Россияне перестали интересоваться автомобилями с газовыми двигателями 08:40
Чемпионка мира по фристайлу погибла во время прогулки на велосипеде 08:09
В Якутии 40 человек застряли на борту севшего на мель парома 07:56
Панарин забил в первом матче за "Рейнджерс" 07:51
Кучеров и Сергачев обыграли Бобровского 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске учительница обратилась в полицию из-за жестокой шутки детей

Текст: Дмитрий Лапин

Ученики одной из школ Красноярска выложили в сеть пошлое видео, подставив туда фотографию своего педагога.

По информации РИА Новости, о безобразном поступке старшеклассников сообщила в социальной сети секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева:

Фото: iStock
Кому доверяют педагоги

"Есть ли границы у детских шалостей? Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года... А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние"…

Пострадавшая учительница вчера написала заявление в полицию, сейчас у нее проблемы с сердцем. Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними начали проверку. Известно, что ролик "гуляет по сети" уже не один день. В соцсетях ученики пересылают его друг другу с комментариями типа "поздравьте свою заучиху с Днем Учителя".

Некоторые красноярские педагоги в беседе с "РГ" говорят, что причина таких поступков - полная  безнаказанность и безответственность школьников, которым сейчас сходят с рук любые оскорбления учителей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В результате аварийной посадки Ан-12 на Украине погибли пять человек
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Дания отозвала политические возражения с прокладки "Северного потока-2"