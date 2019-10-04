В Красноярске учительница обратилась в полицию из-за жестокой шутки детей

Ученики одной из школ Красноярска выложили в сеть пошлое видео, подставив туда фотографию своего педагога.

По информации РИА Новости, о безобразном поступке старшеклассников сообщила в социальной сети секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева:

"Есть ли границы у детских шалостей? Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года... А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние"…

Пострадавшая учительница вчера написала заявление в полицию, сейчас у нее проблемы с сердцем. Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними начали проверку. Известно, что ролик "гуляет по сети" уже не один день. В соцсетях ученики пересылают его друг другу с комментариями типа "поздравьте свою заучиху с Днем Учителя".

Некоторые красноярские педагоги в беседе с "РГ" говорят, что причина таких поступков - полная безнаказанность и безответственность школьников, которым сейчас сходят с рук любые оскорбления учителей.