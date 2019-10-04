В Новосибирске девушка погибла под спиленными ветками

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о гибели девушки, на которую обрушились ветки, спиленные коммунальщиками.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области, ЧП произошло накануне на ул. Планировочная у дома №30. Индивидуальный предприниматель организовал обрезку деревьев, выполняя муниципальный контракт. Спиленные ветки упали на 28-летнюю девушку, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

"Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека. Следователям предстоит изучить все обстоятельства происшествия, приведшего к гибели девушки", - отметили в ведомстве.