В Новосибирской области автомобиль упал в озеро, погибли два человека

В Новосибирской области, на 12-м километре трассы Мошково - Усть-Балта, в ночь на пятницу автомобиль ВАЗ 2115 съехал с дороги в кювет, после чего машина упала в озеро.

В результате происшествия, как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по области, водитель и его пассажир погибли на месте.

По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением. Ему было 46 лет, пассажиру - жителю села Усть-Балта - двадцать лет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.