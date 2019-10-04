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04.10.2019 11:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сузунском районе открыли многофункциональный спортивный комплекс

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В рабочем поселке Сузун открыли многофункциональный спортивный комплекс, в котором жители района смогут заниматься мини-футболом, фитнесом, баскетболом, волейболом и другими популярными видами спорта. Здесь также будут проводиться тренировки воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Андрей Травников поприветствовал школьников - участников "Культурного марафона"

Строительство комплекса велось с мая 2018 года при поддержке правительства региона. Как отметил губернатор Андрей Травников, в рамках нацпроекта "Демография" в области реализуется региональный проект "Спорт - норма жизни", который направлен на развитие инфраструктуры, популяризацию спорта и здорового образа жизни, воспитание будущих чемпионов. Для этого, подчеркнул глава региона, важны качественные и современные спортивные сооружения.

- В области ведется строительство ряда спортивных объектов -  массового спорта, а также специализированных центров спортивной подготовки регионального уровня. Кроме того, будет закуплено новое оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и учреждений, которые ведут подготовку юных хоккеистов и футболистов, - прокомментировал Андрей Травников.

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин на церемонии открытия комплекса отметил, что новый спортивный объект в Сузуне соответствует всем стандартам. Он оснащен необходимым оборудованием и помещениями для спортивных занятий, тренировок.

Площадь комплекса - около двух тысяч квадратных метров. На его строительство направлено более 92 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

По данным пресс-службы областного правительства, в Сузунском районе спортом занимаются свыше семи тысяч человек. Спортсмены района регулярно участвуют в летних и зимних сельских спортивных играх, спартакиадах муниципальных образований, соревнованиях среди  пенсионеров и инвалидов. В прошлом году в районе прошло около 100 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие почти шесть тысяч человек.

В следующем году здесь запланирована реконструкция стадиона. А в 2020 году Сузунский район будет принимать IX зимнюю спартакиаду муниципальных образований Новосибирской области.

Справка

Строительство спорткомплекса в поселке Сузун велось в рамках указов президента РФ, федерального проекта "Спорт - норма жизни" и ряда других программ, в том числе региональных. Финансирование проекта "Спорт - норма жизни" в Новосибирской области на 2019-2024 годы составляет 12,3 миллиарда рублей, в том числе пять миллиардов - из федерального бюджета.

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