Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка

В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания. Об этом "РГ" рассказали в республиканском управлении МВД России.

Инцидент случился вечером в четверг на обочине автодороги. По предварительным данным, к автомобилю припарковавшегося у обочины сотрудника ФСИН подъехала Lada Priora, в которой находились сотрудники собственной безопасности ведомства и следственного изолятора номер один.

Раздался выстрел, в результате которого был ранен в грудь из табельного оружия один из них. Пострадавшего доставили в клиническую больницу Назрани.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Все участники истории задержаны, с ними работают следователи.