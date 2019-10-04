На Ставрополье пьяный гинеколог обматерил пациентку

В Сети появилась видеозапись, на которой врач в состоянии алкогольного опьянения лежит на кушетке и, используя нецензурную лексику, пытается выгнать пациентку из кабинета. Как стало известно, случай произошел в Степновской районной больнице в Ставропольском крае.

- Это было еще в июле месяце, врач акушер-гинеколог не вел прием, хотя и находился в больнице. То есть к профессиональной деятельности врача этот случай никак не относится, - рассказали в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Инцидент проверили на уровне больницы и главврач привлек гинеколога к дисциплинарной ответственности. Пребывание в больнице в пьяном виде, к тому же оскорбление посетителей, сочли достаточным основанием.

Как сообщалось ранее, губернатор региона Владимир Владимиров предложил ввести в крае систему фиксации хамства в больницах. Участившиеся случаи хамского поведения медперсонала собираются отслеживать и реагировать на каждый. Разработать такую систему Владимиров и поручил правительству Ставрополья.