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04.10.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье пьяный гинеколог обматерил пациентку

Текст: Михаил Сухарев

В Сети появилась видеозапись, на которой врач в состоянии алкогольного опьянения лежит на кушетке и, используя нецензурную лексику, пытается выгнать пациентку из кабинета. Как стало известно, случай произошел в Степновской районной больнице в Ставропольском крае.

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- Это было еще в июле месяце, врач акушер-гинеколог не вел прием, хотя и находился в больнице. То есть к профессиональной деятельности врача этот случай никак не относится, - рассказали в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Инцидент проверили на уровне больницы и главврач привлек гинеколога к дисциплинарной ответственности. Пребывание в больнице в пьяном виде, к тому же оскорбление посетителей, сочли достаточным основанием.

Как сообщалось ранее, губернатор региона Владимир Владимиров предложил ввести в крае систему фиксации хамства в больницах. Участившиеся случаи хамского поведения медперсонала собираются отслеживать и реагировать на каждый. Разработать такую систему Владимиров и поручил правительству Ставрополья.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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