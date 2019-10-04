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04.10.2019 14:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Александр Цыпкин написал пьесу для театра

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В театре "Приют комедианта" первой премьерой нового, 33-го сезона станет постановка "Три товарища?" Юрия Смекалова, солиста Мариинского театра, хореографа.
Юрий Смекалов на репетиции. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта" Юрий Смекалов на репетиции. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Юрий Смекалов на репетиции. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

Это будет второй балетный спектакль на сцене "Приюта комедианта" - в 2018 году Смекалов выпустил здесь "Солярис".

Фото: Юлия Кудряшова/Молодежный театр на Фонтанке
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В новом спектакле участвуют Виктория Литвинова (Большой театр), Юрий Смекалов (Мариинский театр), Александр Челидзе (независимый танцовщик), Виталий Куликов (Театр имени Ленсовета). Главную драматическую роль - Рассказчика - репетируют Иван Батырев (Театр имени Ленсовета) и Антон Гуляев (независимый актер).

- Спектакль связан сразу с несколькими дебютами на нашей сцене, - рассказали в пресс-службе театра. - Это первый спектакль хореографа Юрия Смекалова, в котором задействованы и танцовщики, и драматические артисты. Автор "БеспринЦыпных чтений" Александр Цыпкин впервые написал пьесу специально для этого проекта. Впервые материалом для драматурга стали реальные истории из жизни балетных артистов, которые рассказывают о том, что на самом деле может помешать танцовщику в карьере.  В проекте участвуют артисты Театра имени Ленсовета" Виталий Куликов и Иван Батарев, которые раньше не играли в "Приюте комедианта". И впервые с нами работает художник по костюмам, обладатель "Золотой Маски" Сергей Илларионов.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
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Сценографию создает художник Андрей Севбо вместе с Юрием Смекаловым, работавший над балетным спектаклем "Солярис" в "Приюте комедианта", "Пахитой" и "Медным всадником" в Мариинском театре.

"Три товарища?" - это три реальные истории танцовщиков, повествующие об изнанке балетного мира. Какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать добиться признания и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами?

- Балетные артисты зачастую сталкиваются с одними и теми же сложностями. Одна из них - жизнь после завершения карьеры танцовщика. Это тема, которая делает нас "товарищами", - поделился с "РГ" Юрий Смекалов. - Артист в отличной форме, с большими амбициями и желанием работать вдруг чувствует себя невостребованным, нереализованным, в каком-то смысле представителем "потерянного поколения" - он теряет все и вынужден начинать жизнь с чистого листа. В спектакле мы размышляем о том, почему это происходит, как мы сами ставим себя в рамки и придумываем непреодолимые, как нам кажется, барьеры, которые не дают нам развиваться.
Почему в названии постановки стоит вопрос и имеет ли она отношение к знаменитому роману Ремарка - узнаем скоро. Премьера состоится 30 ноября. Билеты уже в продаже.

Справка "РГ"

Юрий Смекалов - автор спектаклей в Большом, Мариинском театрах, Самарском театре оперы и балета и других. Основатель и художественный руководитель творческого объединения M.A.D. Company - независимой танцевальной компании, выпускающей балетные спектакли в России и за рубежом. Лауреат премии "Золотая Маска".

Александр Цыпкин - автор бестселлеров "Женщины непреклонного возраста", "Дом свиданий", "Девочка, которая всегда смеялась последней". Автор проекта "БеспринцЫпные чтения" - литературно-театрального формата, в рамках которого прозу читают сами авторы и популярные артисты, среди них: Константин Хабенский, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Анна Михалкова, Андрей Ургант, Николай Фоменко, Ксения Собчак и другие.

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