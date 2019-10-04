Новости

Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 16:35
Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка 16:32
Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки 16:17
На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод 16:15
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 16:05
Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума 16:01
В Австралии найден "железный дракон" возрастом 90 миллионов лет 15:59
Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки 15:58
В Ингушетии представили нового руководителя СК региона 15:58
В Поморье скрывавшую грибные места женщину нашли после шести дней в лесу 15:49
Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России 15:49
СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало 15:45
В Крыму запустили производство суперэлитных семян за 227 миллионов 15:41
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей 15:40
На Земле Франца-Иосифа будут использовать альтернативную энергетику 15:37
Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме 15:35
В Уфе сотрудник прокуратуры организовал незаконную прослушку телефона 15:35
Матвиенко предложила давать сиротам соцжилье до получения собственного 15:29
В ЦФО в местах массового пребывания людей выявлено 13 тысяч нарушений 15:21
Патрушев: Мигрантов все чаще вовлекают в террористическую деятельность 15:17
Умерший в Волгограде младенец летел на лечение в Москву 15:12
В Якутии нашли алмаз-матрешку 15:09
Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах 15:05
Маргарита Мамун стала мамой 15:00
Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что женщины России - не только очень красивые, но также умные и талантливые. Об этом он сказал в ходе выступления на Sinergy Global Forum, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: twitter.com/Schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla

Как сообщает корреспондент РИА Новости, Шварценеггер согласился с расхожим утверждением о том, что российские женщины - самые красивые. Но тут же призвал не оценивать женщину только по внешним данным. По словам знаменитости, россиянки еще и одаренные, талантливые, умные. Без этих эпитетов описание было бы однобоким, считает он.

Арнольд Шварценеггер приглашен на петербургский форум в качестве хедлайнера. В рамках мероприятия он уже выступил с получасовой лекцией о секретах успешности. Он в частности посоветовал отводить на сон не больше шести часов, по часу в день изучать что-либо интересное, ставить перед собой только высокие цели и не бояться неудач.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти