Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что женщины России - не только очень красивые, но также умные и талантливые. Об этом он сказал в ходе выступления на Sinergy Global Forum, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, Шварценеггер согласился с расхожим утверждением о том, что российские женщины - самые красивые. Но тут же призвал не оценивать женщину только по внешним данным. По словам знаменитости, россиянки еще и одаренные, талантливые, умные. Без этих эпитетов описание было бы однобоким, считает он.

Арнольд Шварценеггер приглашен на петербургский форум в качестве хедлайнера. В рамках мероприятия он уже выступил с получасовой лекцией о секретах успешности. Он в частности посоветовал отводить на сон не больше шести часов, по часу в день изучать что-либо интересное, ставить перед собой только высокие цели и не бояться неудач.