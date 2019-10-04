Десантник разбился при прыжке с парашютом под Псковом

В Псковской области во время учений погиб служащий военно-десантных войск. Молодой человек выполнял прыжок и оба его парашюта одновременного раскрылись, сообщает ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

Из-за раскрытия парашютов случился перехлест строп. Именно это, по данным командования, и привело к тому, что десантник упал на землю.

Травмы оказались смертельными. Десантник скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства ЧП изучают члены комиссии командования ВДВ и сотрудники правоохранительных органов.